Ο Χρήστος Μουζακίτης τόνισε μεταξύ άλλων πως το κίνητρο και η θέληση του Ολυμπιακού να παίξει για δεύτερη συνέχομενη χρονιά στη League Phase του Champions League είναι τεράστια.

Παράλληλα, ο 19χρόνος Έλληνας χαφ, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν τη Ναϊμέγκεν στο «σπίτι» τους και να την κερδίσουν.

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