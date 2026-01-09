Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Αρκετοί πρόεδροι και εκπρόσωποι ενώσεων έδωσαν το παρών στην “Παναγιώτα” (στο γνωστό εστιατόριο της Κηφισιάς), μετά από τη σχετική πρόσκληση του Γιαννάκη Παπαδόπουλου που είναι ο άτυπος σύμβουλος του Ολυμπιακού.

Παρών και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, όπως και ο Μανώλης Κονταρός, ο στενός φίλος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συζήτησης έχει βρεθεί ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, και οι διαιτητικές αποφάσεις στο πρωτάθλημα.

