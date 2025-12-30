Την απομάκρυνση του Στεφάν Λανουά από την προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ζήτησε με κάθε επισημότητα ο Ολυμπιακός δια του αντιπροέδρου του, Κώστα Καραπαπά, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Καραπαπάς χαρακτήρισε «τραγική» την εικόνα της ελληνικής διαιτησίας ρίχνοντας την ευθύνη στην ΕΠΟ, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 10 παιχνίδια, όπου θεωρεί πως οι ερυθρόλευκοι αδικήθηκαν από τη διαιτησία. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη από τον Παναθηναϊκό, ο Ιβάν Σαββίδης από πλευράς ΠΑΟΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Μηνά Λυσάνδρου από την ΑΕΚ.

