Ο λογαριασμός διαιτησίας στα social media με πάνω από 500.000 ακόλουθους επιβεβαίωσε την απόφαση του Στίλερ να ακυρώσει το γκολ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει ότι: «Ο επιτιθέμενος σουτάρει τη μπάλα όμως έχει έναν συμπαίκτη του σε θέση οφσάιντ που ποτέ δεν ακουμπάει τη μπάλα. Εδώ έχουμε μια πιθανή κατηγορία οφσάιντ: παρεμβολή σε έναν αντίπαλο εμποδίζοντας τον να παίξει ή να μπορέσει να παίξει την μπάλα. Στην αρχή της φάσης ο επιθετικός δεν εμπόδιζε την οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. Υπάρχει όμως, μία στιγμή όπου σαφώς εμποδίζει την οπτική του γραμμή. Αν κοιτάξετε τη φάση μπορείτε να δείτε έναν μικρό δισταγμό από τον τερματοφύλακα τη στιγμή που δεν μπορεί να δει την μπάλα. Παρά το γεγονός ότι εμποδίστηκε εδώ, μπόρεσε να αγγίξει την μπάλα. Οπότε πρέπει να φανταστείτε αν δεν εμποδιζόταν, θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη απόκρουση; Απόλυτα».

