«Η υπομονή είναι αρετή», όπως αναφέρει ο θυμόσοφος λαός, κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά απ’ ότι φαίνεται στον Ολυμπιακό.

Το καλοκαίρι οι νταμπλούχοι Ελλάδας άναψαν το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον, ωστόσο δεν έπραξαν το ίδιο και με τον Χρήστο Μουζακίτη.

Είτε γιατί δεν ήθελαν να πουλήσουν στο ίδιο μεταγραφικό παράθυρο και τα δύο λαμπρά τέκνα της ομάδας των Νέων, που κατέκτησε στο Youth League, είτε γιατί πίστευαν ότι θα μπορέσουν στο μέλλον να τον πουλήσουν με πολλά περισσότερα χρήματα, δικαιώθηκαν γι’ αυτήν την απόφασή τους.

Κι αυτό γιατί ο Μουζακίτης με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Έτσι πλέον για την απόκτησή του φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από «κολοσσούς» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν.

Την περίπτωση του 19χρονου μέσου παρακολουθεί φυσικά και η Μπράιτον, η οποία θα ήθελε να μεγαλώσει την ελληνική παροικία που έχει δημιουργηθεί στο ρόστερ της με την απόκτηση των Τζίμα και Κωστούλα.

✍️With the January transfer window is fast approaching, I take a look at how 5️⃣ #BHAFC summer targets are getting on and if the could still head to the AMEX… 3️⃣Englishmen

2️⃣From Liverpool

1️⃣Greek wonderkid@TheBrightonBase Click below to read more 👇https://t.co/S7ZxuMI5B1 — Louis Selling (@LouisSelling) December 24, 2025

Η ιστοσελίδα «TheBrightonBase» που καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας προτρέπει τη διοίκηση των «γλάρων» να κινηθεί γρήγορα για την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα μέσου, καθώς το ενδιαφέρον που υπάρχει από μεγαλύτερους συλλόγους θα ανεβάσει την τιμή του, καθιστώντας ανέφικτη τη μεταγραφή του στην Άλμπιον.

«Όταν ένας παίκτης σαν τον Χρήστο Μουζακίτη αρχίζει να ξεχωρίζει, θα ήταν λάθος να μην προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν. Αυτό φαίνεται πως σκέφτηκαν και στην Μπράιτον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είδαν μια προσφορά 34,7 εκατομμυρίων λιρών για τον 18χρονο Έλληνα να απορρίπτεται.

Ο νεαρός έχει εντυπωσιάσει φέτος, μετρώντας 20 συμμετοχές, δύο ασίστ και τρεις εμφανίσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια συμφωνία για τον Μουζακίτη είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί για την Μπράιτον, αλλά αν δεν δράσουν τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό να έχει προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μεγαλύτερους συλλόγους, και η τιμή του θα έχει εκτοξευτεί.

Επομένως, μια μεταγραφή στο προσεχές παράθυρο φαντάζει πιθανή, αλλά πέρα από αυτό, είναι απίθανο να είναι τόσο εύκολα εφικτή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα για τον ταλαντούχο μέσο, για τον οποίο ο Ολυμπιακός φαίνεται να αξιώνει ένα ποσό γύρω στα 40 εκατομμύρια, προκειμένου να τον παραχωρήσει.