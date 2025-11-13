Το περασμένο καλοκαίρι η Ναντ έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα η γαλλική ομάδα θέλει να εντάξει στο δυναμικό της έναν ακόμη Μαροκινό σταρ της ομάδας του Πειραιά, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «lionsdelatlas» του Μαρόκου και επιβεβαιώνουν γαλλικά ΜΜΕ ο 33χρονος φορ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και η Ναντ θα κινηθεί τον Ιανουάριο για την απόκτηση του, υποστηρίζοντας πως «μία πρόταση περίπου στα πέντε εκατ. ευρώ θα μπορούσε να πείσει την ελληνική ομάδα να τον παραχωρήσει στη Γαλλία».

Τα «καναρίνια» δυσκολεύονται φέτος στη Ligue 1, έχουν μεγάλη δυσχέρεια στο γκολ και κινδυνεύουν με υποβιβασμό, καθώς βρίσκονται στην 16η θέση με μόλις δέκα βαθμούς. Για το λόγο αυτό έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός φορ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την ενίσχυση της ομάδας του Λουίς Κάστρο και στη λίστα είναι και τ’ όνομα του Ελ Κααμπί.

A.A.