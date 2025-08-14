Το πρώτο από τα δύο φιλικά επιπέδου Champions League θα δώσει στις 19:00 (Cosmote Sport 3) στην Ιταλία ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει στην πόλη Ισέρνια και συγκεκριμένα στο «Τεοφίλο Πατίνι» την πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι, σε ένα ματς που θα μετρήσει τις δυνάμεις της, εν όψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών της.

Ο Βάσκος απέναντι στους «παρτενοπέι» δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζέλσον Μάρτινς, που βρίσκεται στα… πιτς, λόγω τραυματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέχρι τώρα φιλικά τους οι Πειραιώτες είναι αήττητοι με έξι νίκες κόντρα σε Μπρέντα, Νόριτς, Άλκμααρ, Ντεν Χάαγκ, Αλ Τααβόν και Ουνιόν Βερολίνου, και μία ισοπαλία κόντρα στη Χέρενφεν.

Επόμενο φιλικό των «ερυθρόλευκων» επί ιταλικού εδάφους είναι αυτό απέναντι στην Ίντερ, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ (21:30, Cosmote Sport 1) του Σαββάτου.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συγκεκριμένα, την εστία των Πειραιωτών θα υπερασπιστεί ο Μπότης, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Ο Σιπιόνι με τον Έσε θα βρίσκονται στον άξονα, οι Ροντινέι-Πνευμονίδης θα πάρουν θέση στα εξτρέμ, με τον Τσικίνιο να ξεκινά πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Χουάν Ζεσούς, Ολιβέρα, Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο, Λουκάκου

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης – Ελ Κααμπί.