Η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ πλησιάζει… Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η Ρίβερ Πλέιτ αναμένεται να υποβάλλει άμεσα στους «ερυθρόλευκους» νέα πρόταση για την αγορά του 27χρονου αριστερού μπακ.

Με βάση όσα έχουν προκύψει μέχρι σήμερα η διαφορά των δύο ομάδων ήταν κοντά στο 1 εκατ. ευρώ και οι «εκατομμυριούχοι» αποφάσισαν να ανεβάσουν τα χρήματα που διαθέτουν και πλέον απομένει να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τον Ολυμπιακό ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

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