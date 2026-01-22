Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η προσπάθεια των διοικούντων τον Ολυμπιακό να “δέσουν” με νέο συμβόλαιο το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΦΩΣ» οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για 2+1 έτη, με τις συνολικές αποδοχές του Μαροκινού διεθνούς φορ να αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transferfeed, ο 32χρονος στράικερ απέρριψε δυο σπουδαίες προτάσεις από το Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έμπειρος επιθετικός από το Δεκέμβριο έχει «συνδεθεί», σύμφωνα με δημοσιεύματα, με αρκετούς συλλόγους, όπως οι Ναντ και Μαρσέιγ από τη Γαλλία, ομάδες από την ιταλική serie A, η ισπανική Τζιρόνα, σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία και η Ουιντάντ Καζαμπλάνκα από το Μαρόκο.