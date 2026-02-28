Ενάμιση μήνας έχει περάσει από τότε που γύρισε ο Ελ Κααμπί και κάθεσαι να πονοκεφαλιάζεις. Συλλογίζεσαι και παραμιλάς, Γιατί; Δεν βγάζεις άκρη. Για απλά πράματα…

Ο Ελ Κααμπί προστατεύει τα πόδια του πλέον. Στο λέω κυνικά, μπας και το καταλάβεις. Αν θες την γνώμη μου, καλά κάνει ο Μαροκινός και αυτοπροστατεύται έτσι. Δεν πρόκειται για κανένα παιδάκι, φτασμένος παίχτης είναι ο Ελ Κααμπί. Η αυτοπροστασία του δεν είναι ηθελημένη, του βγαίνει αυθόρμητα ως μηχανισμός αυτοάμυνας. Έχει και τον μάνατζερ από πάνω του συνεχώς να του λέει, σε θέλει ο ένας, τόσα σου δίνει ο άλλος. Ο Ολυμπιακός τον έχει ακόμα στο κενό. Και ο Μεντιλίμπαρ, φτερό στον άνεμο.

