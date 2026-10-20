Η UEFA όρισε τον Νορβηγό διεθνή διαιτητή, Έσπεν Έσκας, για να διευθύνει το παιχνίδι στον Πειραιά μεταξύ του Ολυμπιακού και της Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο 38χρονος ρέφερι, της κατηγορίας Elite στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, έχει σφυρίξει δύο φορές ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Αλφ Ρόσλαντ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ρόχιτ Σάγκι και στο VAR θα βρίσκονται ο Ιταλός Λούκα Παϊρέτο με τον Νορβηγό Μάριους Λίεν.