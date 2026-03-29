Ο Κώστας Φορτούνης γέμισε πετροδόλαρα στη Σαουδική Αραβία, και πλέον στα 34 χρόνια του επιστρέφει στον Ολυμπιακό, προκειμένου να κλείσει την καριέρα του φορώντας τα ερυθρόλευκα.

Στο απόγειο της δόξας που του προσέφερε ο Ολυμπιακός, φθάνοντας να κατακτήσει ως αρχηγός της ομάδας του Πειραιά το Conference League, o Φορτούνης που άρχισε το ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες των Ερυθρόλευκων, απαρνήθηκε την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα 6 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους που του έδωσε η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη.

Ο Τρικαλινός άσος εξαργύρωσε τη φήμη που έχτισε με την κατάκτηση ενός διασυλλογικού τροπαίου της UEFA και προτίμησε τον… Λεβαδειακό της Σαουδικής Αραβίας. Τι κι αν ξεσπιτώθηκε για να πάει σε μια χώρα που δεν διακρίνεται για το ποδόσφαιρό της, ο Φορτούνης δεν είχε σκοπό να θυσιάσει για τον Ολυμπιακό, κάποια λίγα εκατομμύρια ευρώ, που του έδινε παραπάνω η Αλ Καλίτζ.

