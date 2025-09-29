Η επιτροπή διαιτησίας της UEFA όρισε τον Γάλλο διεθνή διαιτητή, Φρανσουά Λετεσιέ, μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης, να διευθύνει τον αγώνα του Ολυμπιακού, την Τετάρτη (22:00, MEGA-Cosmote Sport 2), με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο 36χρονος ρέφερι, της κατηγορίας elite της διεθνούς oμοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Κιρίλ Μουνιέ και Μεχντί Ραχμουνί, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ερίκ Γουατελιέ, ενώ στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Σόρεν Στορκς, με βοηθό τον Κροάτη, Ιβαν Μπέμπεκ.