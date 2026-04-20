Παρελθόν από την Λυών αναμένεται να αποτελέσει ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ μετά το τέλος της σεζόν , καθώς η γαλλική ομάδα δεν μπορεί να καλύψει το οικονομικό κόστος της μεταγραφής του. Παρά την ικανοποίηση που υπάρχει για την παρουσία και την εμπειρία του 30χρονου επιθετικού, η οικονομική πραγματικότητα οδηγεί σε οριστική αποχώρηση.

Η ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται πλέον απαγορευτικό για τη Λυών, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καλείται να μειώσει σημαντικά τα έξοδά της.

