Τον Ιταλό διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι όρισε η αρμόδια επιτροπή της UEFA στην κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν την ερχόμενη Τρίτη (18/1), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Champions League.

Ο 43χρονος elite διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι είναι μάλλον γουρλής για τους Πειραιώτες, οι οποίοι τον γνωρίζουν τόσο από το προ τριετίας ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός (1-3) για την Super League, αλλά και στην νίκη-πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στους «16» του Conference League, απαρχή της εκπληκτικής πορείας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου τον Μάιο του 2024.

