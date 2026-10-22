Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται σήμερα(22:00) ο Ολυμπιακός. Στο Καραϊσκάκη υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και βρίσκεται σε κομβικό σημείο καθώς έχει πάρει ήδη έξι βαθμούς στους δύο πρώτους αγώνες του. Με νίκη απέναντι στους Τσέχους θα έχει κάνει άλμα πρόκρισης μετρώντας έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που μετέχει.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ (0-1) στο ντεμπούτο του Ιμανόλ στον πάγκο τους, οι Πειραιώτες έχουν μόνο πετυχημένα αποτελέσματα. Στην πρεμιέρα στο Europa League, επικράτησαν 2-1 της Γιαγκελόνια, ακολούθησαν τρεις νίκες με 1-0 (εκτός με Λεβαδειακό, εντός με Παναθηναϊκό και εκτός με Μαρσέιγ), όπως και το 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

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