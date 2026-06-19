Ο Πάμπλο Μαφέο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού…Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν σήμερα μία από τις σημαντικότερες κινήσεις τους για τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Στον Πειραιά είχαν φτάσει εδώ και αρκετές ημέρες σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ, ωστόσο οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετήθηκαν τις προηγούμενες ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των συμβολαίων, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο αμυντικό.

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