O Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Sky Sports και, όπως έγινε γνωστό από το promo της, που κυκλοφόρησε στα social media, στη διάρκειά της επιβεβαίωσε την επιθυμία του να επεκτείνει το γκρουπ ομάδων που έχει στην κατοχή του (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρίο Άβε).

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θέλει να αγοράσει έναν σύλλογο από τη Βραζιλία, λέγοντας σχετικά ότι «θα πρέπει να είναι κάτι μεγάλο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Εντού, με τον οποίο ήθελε να δουλέψει πάνω σε ένα παγκόσμιο πρότζεκτ, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρομπ Ντορσέτ στα social media η συνέντευξη του Μαρινάκη θα δημοσιευτεί την Τρίτη (3/12).

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) December 1, 2024