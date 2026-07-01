Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Το «Γ. Καραϊσκάκης» μεγαλώνει… Την Πέμπτη στις 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το πλάνο για το νέο γήπεδο που θα στεγάσει τον Ολυμπιακό.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του φαληρικού γηπέδου σε 50.000 θέσεις και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ θα αναφερθεί στο χρονοδιάγραμμα των έργων και στις λεπτομέρειες του μεγάλου πρότζεκτ.
Η παρουσίαση θα προβληθεί live στο επίσημο κανάλι YouTube της ΠΑΕ Ολυμπιακός.