Ο Μαρσέλο επέστρεψε στην Ελλάδα με αφορμή το μεγάλο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά είχε έναν ακόμη πιο προσωπικό λόγο να βρίσκεται στις εξέδρες.

Ο γιος του, Έντσο Άλβες, αγωνίζεται στην Κ19 των «μερένγκες» και συμμετείχε στο ματς των Νέων που διεξήχθη στον Ρέντη ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός, τιμώντας τη σύντομη αλλά ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον Μαρσέλο κατά την παραμονή του στο λιμάνι, του πρόσφερε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, με τον Βραζιλιάνο να την παραλαμβάνει με χαμόγελο.