Σπάσαμε πλάκα χθες με την είδηση ότι ο δήμος του Πειραιά ενέκρινε το σχέδιο για το νέο Καραϊσκάκη. Το είδα να το παίζουν και πρώτο θέμα και με πιάσανε τα γέλια. Λες και υπήρχε περίπτωση, έστω μία στο δισεκατομμύριο, ο ερυθρόλευκος δήμος του Μαρινάκη να μην εγκρίνει τη δημιουργία του νέου γηπέδου που θέλει να φτιάξει ο Βαγγέλης, για να μην υστερεί από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι και θέμα πρεστίζ.

Καμία είδηση. Μονάχα εάν ο Μώραλης έλεγε «όχι» στο σχέδιο για το νέο Καραϊσκάκη, θα είχαμε βαρβάτη είδηση. Τώρα που ο δήμος είπε το «ναι» σε όλα, έγιναν απλώς τα τυπικά, τα αναμενόμενα, τα προβλεπόμενα. Ο δήμαρχος, άλλωστε, εκτός από δήμαρχος, είναι και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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