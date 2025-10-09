Η Μπράιτον σε λιγότερο από έξι μήνες επένδυσε το ποσό των 66 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας στο έμψυχο δυναμικό της δύο από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα.

Οι «γλάροι» αρχικά κατέβαλαν το ποσό των 26 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο για να κάνουν δικό τους τον νεαρό στράικερ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι, που μας πέρασε για την ακρίβεια, έκανε κάτοικο «Φάλμερ Στέιντιουμ» και τον διεθνή στράικερ του Ολυμπιακού.

Πάντως λίγο έλειψε η ελληνική παροικία στον σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ να αριθμούσε ακόμη ένα μέλος.

Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη, για τον οποίο η Μπράιτον ενδιαφέρθηκε το καλοκαίρι, καταθέτοντας μάλιστα επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό, για να τον αποκτήσει «πακέτο» μαζί με τον Κωστούλα, όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος σε ποστάρισμά του στο «Χ» επισήμανε ότι οι Άγγλοι έκαναν προσφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ στους νταμπλούχους Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι έλαβαν αρνητική απάντηση από την ελληνική ομάδα.

«Απορρίφθηκε από πλευράς Ολυμπιακού μια πολύ υψηλή πρόταση της Μπράιτον για τον Χρήστο Μουζακίτη, το περασμένο καλοκαίρι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ μεταγραφών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μουζακίτης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις την περυσινή σεζόν με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και μάλιστα αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, ενώ φέτος μετράει ήδη 7 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.