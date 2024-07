Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, καθώς ανακοινώθηκε από τον κυπριακό σύλλογο, και ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη του.

Σε ανάρτηση στους λογαριασμούς του πειραϊκού συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία «συνοδεύουν» και με βίντεο από στιγμές του με τη φανέλα της ομάδας, οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν για τον Μαροκινό σέντερ φορ ότι «φεύγει σαν θρύλος» και υπογραμμίζουν ότι θα είναι πάντα οικογένεια για τον 37χρονο άσο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει ως εξής: «Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σεντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ!»

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 14, 2024