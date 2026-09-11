O Βαγγέλης Μαρινάκης δεν περίμενε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των Εθνικών ομάδων. Κινήθηκε άμεσα στην αντικατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στοιχείο που δείχνει πως είχε φτάσει σε οριακό σημείο με τον Βάσκο προπονητή, σημείο που δεν του έδινε περίοδο χάριτος ούτε για μία μέρα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην εποχή Ιμανόλ Αλγουαθίλ, έχοντας αγώνα με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ το Σάββατο στο Καραϊσκάκη. Με δυο προπονήσεις δηλαδή ο νέος προπονητής, αναλαμβάνει την ευθύνη σ’ ένα δύσκολο ματς, παρότι καλά καλά δε γνωρίζει τους παίκτες. Γιατί όσο και να τους έχει παρακολουθήσει σε βίντεο, είναι τελείως διαφορετικό από το να τους έχει δει σε συνθήκες προετοιμασίας.

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