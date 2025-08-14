Ένα δημοσίευμα-βόμβα εμπλέκει τον Ολυμπιακό με τον πρώην αστέρα των Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου, Σαντιό Μανέ.

Πιο συγκεκριμένα, η ιταλική ιστοσελίδα «lanotiziasportiva.com» αναφέρει ότι οι Πειραιώτες βρίσκεται σε επαφές με τον Καμερουνέζο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το σχετικό δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του παίκτη, προτείνοντας ένα διετές συμβόλαιο.

«Ο Μανέ, από την πλευρά του, δεν έχει κλείσει ακόμη την πόρτα: μια επιστροφή στην Ευρώπη, ίσως σε ένα ανταγωνιστικό και συναρπαστικό περιβάλλον όπως η Ελλάδα, είναι μια πραγματική πιθανότητα», γράφει χαρακτηριστικά το εν λόγω μέσο.

Ενδιαφέρον για τον Μανέ φαίνεται ότι υπάρχει και από τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, με την Αλ Νασρ να ζητά 8-10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Il fuoriclasse senegalese ex Liverpool è pronto a tornare in Europa. Offerte già sul tavolo e prezzo fissato: 8-10 milioni 💣 #Calciomercato #Footballhttps://t.co/uNnvTn8FqZ — La Notizia Sportiva (@notiziasportiva) August 14, 2025

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι αρχίζουν και αναπαράγουν και αυτοί τα εν λόγω σενάρια. Η ιστοσελίδα «Yenicag» μάλιστα προχωράει πάρα πολύ το όλο θέμα.

Αναφέρει συγκεκριμένα πως ο 33χρονος πλάγιος επιθετικός, παρά το ενδιαφέρον της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο, αναμένεται να καταλήγει στον Πειραιά.

Υποστηρίζουν πως είναι ιδιαίτερα προχωρημένη η υπόθεση και σύντομα θα κλείσει η μεταγραφή, ώστε να έρθει ο Μανέ στην Ελλάδα για υπογραφές.