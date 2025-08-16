Ο Ολυμπιακός έχει κάνει στροφή στην μεταγραφική του πολιτική, αφού πλέον κινείται για ποδοσφαιριστές εξελίξιμους και με μεταπωλητική αξία. Παράλληλα, σκανάρει την αγορά της Λατινικής Αμερικής και από εκεί έρχεται και το τελευταίο όνομα.

Πρόκειται για τον Ταλίς, τον 20χρονο στράικερ που αγωνίζεται στην Παλμέιρας. Πρόκειται για έναν παίκτη που αγωνίζεται ως περιφερειακός επιθετικός, με τα προσόντα του να θυμίζουν αρκετά… Κωστούλα.

Ο έγκυρος Βραζιλιάνος ρεπόρτερ, Βενέ Κασαγκράντε, αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» διαπραγματεύεται με την Παλμέιρας την αγορά του ταλαντούχου επιθετικού, έχοντας μάλιστα καταθέσει και πρώτη πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Ο Ταλίς αποτελεί προϊόν των βραζιλιάνικης ομάδας. Με την u20 έχει σκοράρει 29 γκολ σε 56 αναμετρήσεις, ενώ πλέον με την πρώτη ομάδα όπου και αγωνίζεται έχει 13 συμμετοχές με 2 τέρματα.

O Olympiacos, da Grécia, negocia a contratação do atacante Thalys, do Palmeiras. A proposta inicial pelo jogador de 20 anos gira em torno de 7 milhões de euros. pic.twitter.com/8xQbP6VdyK — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 16, 2025

Πηγή: sport-fm.gr