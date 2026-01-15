Ο Κώστας Τσιμίκας είναι με το ένα… πόδι εκτός «Ολίμπικο», με τη «Gazzetta dello Sport» να αναφέρει ότι η Ρόμα εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ έξι μήνες νωρίτερα από τη σχετική συμφωνία των δύο ομάδων.

Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα εμπλέκει και τον Ολυμπιακό στην υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζεται ότι οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε απευθείας επαφή με την ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να ρωτήσουν για τον «Greek Scouser», ο οποίος ως γνωστόν το 2020 πήρε μεταγραφή από τους νταμπλούχους Ελλάδας στους «ρεντς».

«Ο Έλληνας Τσιμίκας θα κάνει χώρο για την πιθανή μεταγραφή. Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί αρκετές ερωτήσεις για τον Έλληνα και από τον Ολυμπιακό και έχει συμφωνήσει με τη Ρόμα να διακόψει τον δανεισμό του έξι μήνες νωρίτερα” αναφέρει το χαρακτηριστικό απόσπασμα της ιταλικής εφημερίδας.

Ο έμπειρος μπακ γνωρίζει καλά ότι μια πιθανή επιστροφή του στο λιμάνι μπορεί να αποτελέσει σημείο αγωνιστικής επανεκκίνησης, καθώς θα βρει χρόνο συμμετοχής, ρόλο και εμπιστοσύνη.