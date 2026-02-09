Τις 100 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού συμπλήρωσε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα με την ομάδα του Πειραιά και στις 8 Φεβρουαρίου «κατοστάρησε».

Το ντεμπούτο του ήταν στην εντός έδρας νίκη επί της Λαμίας με 4-0 για τη Super League.

Από τις 100 συμμετοχές, οι 62 είναι για το πρωτάθλημα της Super League, όπου έχει σημειώσει και ένα τέρμα — στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0.

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετρά 30 αγώνες, ενώ έχει επτά συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδος και μία στο Super Cup.