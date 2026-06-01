Ο Πέδρο Μαρτίνς γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας! Με αφορμή αυτό το ορόσημο, ο Πορτογάλος προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «A’ Bola», μιλώντας για όλους και για όλα, ανάμεσά τους και τον Ολυμπιακό και τις στιγμές που πέρασε στους «ερυθρόλευκους».

Ο 55χρονος προπονητής έφτασε στον Ολυμπιακό στις 9 Απριλίου 2018, προκειμένου να διαδεχθεί τον Όσκαρ Γκαρθία και έφυγε την 1η Αυγούστου 2022, μετά από ένα αρνητικό σερί που κορυφώθηκε με την εντός έδρας ήττα με 0–4 από τη Μακάμπι Χάιφα, η οποία οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στον αποκλεισμό από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Όταν αποχώρησε, ήταν ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού σε μία μόνο θητεία, έχοντας διατελέσει επικεφαλής σχεδόν 52 μήνες.

Κατείχε επίσης το ρεκόρ όλων των εποχών σε αγώνες, μετρώντας 221 έναντι 208 του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ενώ ολοκλήρωσε τη θητεία του με 143 νίκες, μόλις μία λιγότερη από εκείνον.

Έφυγε έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα στη σειρά (2020, 2021 και 2022) και ένα Κύπελλο το 2020, καταγράφοντας επίσης την ιστορική πρόκριση επί της Άρσεναλ τη σεζόν 2019/20, στο Europa League (0-1 και 1-2).

Στιγμές που, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να ξεχάσει. Έτσι όταν, στη διάρκεια της συνέντευξης, του ζητήθηκε να επιλέξει 20 στιγμές για να συμβολίσουν την καριέρα του και την καλύτερη από αυτές, είπε:

«Θα ήταν άδικο να απομονώσουμε μία. Στη Μαρίτιμο, η φάση των ομίλων του Europa League, στη Ρίο Άβε, η νίκη επί της Έλφσμποργκ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν καταπληκτική, στη Βιτόρια, η 4η θέση και ο τελικός του Κυπέλλου, στον Ολυμπιακό, τα τρία πρωταθλήματα που έσπασαν ρεκόρ και ο αγώνας εναντίον της Άρσεναλ στο Λονδίνο. Στην Αλ Γκαράφα, οι δύο τελικοί του Κυπέλλου Εμίρη. Αυτές είναι οι στιγμές που μου έρχονται πιο γρήγορα στο μυαλό».

Μεταξύ άλλων ο 55χρονος προπονητής της Αλ Γκαράφα του Κατάρ δήλωσε: «είμαι προπονητής που βασίζεται σε έργα και κερδίζω τη θέση μου σε συλλόγους».