Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση των χρημάτων που διέθεσε ο Ολυμπιακός για την απόκτησή του. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος είναι ο παίκτης που «ξελάσπωσε» δύο φορές τον Ολυμπιακό σε διάστημα πέντε ημερών χαρίζοντάς του 6 βαθμούς.

Αρχικά, κόντρα στη Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη (16/9), για το Europa League. Ο Ελβετός, όταν η κλεψύδρα του χρόνου άδειαζε, έκανε τη σέντρα, που αξιοποίησε ο Γιάρεμτσουκ για το 2-1. Μια νίκη που του έδωσε τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

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