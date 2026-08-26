Την Μπενφίκα έχει στο μυαλό του ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή περιμένει να αποχωρήσει από την Ρασίνγκ Σανταντέρ και σύμφωνα με την «As» ο προορισμός του θέλει να είναι η Λισαβόνα.

Η Ράσινγκ Σανταντέρ δεν σκοπεύει να τον πουλήσει λιγότερο από τη ρήτρα του, που τελικά δεν είναι στα 16, αλλά στα 20 εκατ. ευρώ, καθώς το 50% θα πάει στην Λεβερκούζεν.

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