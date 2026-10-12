O Παναγιώτης Ρέτσος έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα, καθώς με το γκολ του γκρέμισε το αήττητο του Παναθηναϊκού κι έδωσε νέο βαθμολογικό ενδιαφέρον στο μαραθώνιο που ακολουθεί.

Το «τριφύλλι» έχασε την ευκαιρία να κρατήσει έστω με ισοπαλία σε απόσταση έστω πέντε πόντους μακριά τον αντίπαλό του και πλέον η διαφορά έπεσε στους δύο βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα θα πατήσει κορυφή.

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