Ο Μεχντί Ταρέμι δεν θα επιστρέψει στο Ιράν κατά τη διάρκεια των ημερών πολέμου. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν και το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport», ο Ιρανός διεθνής επιθετικός θα παραμείνει στην Ελλάδα, καθώς είναι συγκεντρωμένος στην καριέρα του στον Ολυμπιακό, αν και η καρδιά και το μυαλό του είναι προφανώς στραμμένα στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη χώρα του.

Η επίσημη δήλωση προήλθε από τον μάνατζερ του Φεντερίκο Παστορέλο, ο οποίος έγραψε στο Instagram: «Ορισμένα σχόλια έχουν αποδοθεί πρόσφατα στον Μεχντί Ταρέμι, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Ο παίκτης είναι πλήρως συγκεντρωμένος και αποφασισμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στην καριέρα του. Σε μια λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι παρερμηνείες και οι ψευδείς δηλώσεις. Εμπιστευόμαστε το αίσθημα ευθύνης όλων».