Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν, διαιτητή της συνάντησης του Ολυμπιακού με την PSV Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League phase του Champions League (4/11-22:00).

Ο 43χρονος Γάλλος διαιτητής , διεύθυνε την ήττα (2-1) του Ολυμπιακού από την PSV Αϊντχόφεν (25/2/21) , όπου όμως εξασφάλισε την πρόκριση στους «16», του Europa League.

Έχει σφυρίξει επίσης: Ολυμπιακός–Γουλβς 1-1 (Europa League-12/3/20), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-1 (playoffs της Super League-28/6/20), Φερεντσβάρος–Ολυμπιακός 0-1 (Conference League -22/2/24), Πόρτο–Ολυμπιακός 0-1 ( Europa League -23/1/25).

Συνεργάτες του θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ ως βοηθοί, τέταρτος ο Ρούντι Μπουκέ, τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.