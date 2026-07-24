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Τα τυπικά φαίνεται απομένουν για τη μετακόμιση του Κωνσταντή Τζολάκη στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς θεωρείται θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του και στη συνέχεια αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία.
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