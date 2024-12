Την εμπειρία του από το τριήμερο που πέρασε στον Πειραιά δίπλα στον Βαγγέλη Μαρινάκη περιέγραψε ο δημοσιογράφος του «Sky Sports», Ρομπ Ντόσερτ, που πήρε τη μεγάλη συνέντευξη (θα προβληθεί απόψε στις 22:15) από τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, χαρακτηρίζοντάς τον «βασιλιά του Πειραιά».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ήμουν 5,5 ώρες μέσα σε σύννεφα καπνού από πούρο»

«Ήταν 3.15 τα ξημερώματα. Καθόμουν για πεντέμισι ώρες, μέσα σε σύννεφα καπνού πούρου, μέσα στο executive lounge του Σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, περιμένοντας το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξής μου με τον Βασιλιά του Πειραιά. Αυτός δεν είναι ο επίσημος τίτλος του, αλλά μπορεί και να είναι, γιατί τα περισσότερα πράγματα σ’ αυτό το νότιο τμήμα της Αθήνας είτε διευθύνονται είτε επηρεάζονται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη: τον αινιγματικό, μυστηριώδη και επιβλητικό ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία, της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία και (αναμένουμε σύντομα) Βάσκο ντε Γκάμα στη Βραζιλία.

Εγώ κι ο εικονολήπτης Κρις Τζόνσον περάσαμε τρεις μέρες στα νότια στην Αθήνα, όπου μας παραχωρήθηκε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον Μαρινάκη, στις ποδοσφαιρικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το ταξίδι είχε προγραμματιστεί για περισσότερο από ένα χρόνο, κυρίως επειδή ο τεράστιος αριθμός συμβούλων και βοηθών του, χρειάζονταν επανειλημμένα να πείσουν ότι το να επιτρέψει στο Sky Sports στο ιερό εσωτερικό του ήταν κάτι που άξιζε το χρόνο του.

Είχα επιτέλους καταλήξει σε συμφωνία επί της αρχής πριν από περίπου έξι μήνες, στα τέλη της άνοιξης – οι καθυστερήσεις στη συνέχεια προέκυψαν επειδή είναι απείρως απασχολημένος, μ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόγραμμα. Όπως και να ‘χει, πετάξαμε στην Ελλάδα ενώ ήταν κάθε άλλο παρά βέβαιο ότι θα μπορούσε να μας δει – είχε καθυστερήσει για επαγγελματικούς λόγους στην Αμερική.

Στο τέλος, πήραμε αυτό για το οποίο πήγαμε στην Ελλάδα. Μας δόθηκε μια μοναδική εικόνα για τον άνθρωπο και την αυτοκρατορία του, στην πιο προσωπική και αποκαλυπτική συνέντευξη που έχει κάνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Περιουσία 2,5 δισ. λίρες, η γενναιοδωρία του αναγνωρίζεται σε όλη τη χώρα»

«Η εκτιμώμενη περιουσία του Μαρινάκη ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες. Η ναυτιλιακή του αυτοκρατορία έχει περισσότερα από 100 πλοία, με συνολικά περίπου 20.000 μέλη πληρώματος στη θάλασσα ανά πάσα στιγμή. Είναι σύμβουλος στη Δημοτική Αρχή με επιρροή στον Πειραιά και όλοι οι άνθρωποι σ’ αυτή τη συνοικία του λιμανιού της Αθήνας λατρεύουν αυτήν τη μεγάλη προσωπικότητα.

Η γενναιοδωρία του Μαρινάκη αναγνωρίζεται ευρέως σ’ όλη τη χώρα. Έχει δώσει εκατομμύρια σε φιλανθρωπικό ίδρυμα για τον καρκίνο για παιδιά, μοίρασε 60.000 δωρεάν ζεστά γεύματα για πρόσφυγες που έφτασαν στον Πειραιά από τη Μέση Ανατολή και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, προχώρησε στην αγορά και παροχή βασικού ιατρικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία. Σε αντάλλαγμα, απαιτεί απόλυτο σεβασμό και είναι σχολαστικός στις απαιτήσεις του.

Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στα επαγγελματικά, είναι απαιτητικός. Ο Μαρινάκης απαιτεί το καλύτερο σ’ όλα, αλλά μοιράζεται αυτή τη γενναιοδωρία μ’ όλους όσους έχει γύρω του, ειδικά με την πλούσια φιλοξενία του. Όλη την ώρα που ήμασταν στον Πειραιά, μας προσφέρθηκαν τα καλύτερα θαλασσινά και τα καλύτερα κρασιά.

Ακόμη και όταν νομίζαμε ότι φάγαμε ένα ήσυχο γεύμα μόνοι μας, όταν προσπάθησα να πληρώσω, ενημερώθηκα από το προσωπικό ότι ο λογαριασμός μας είχε ήδη τακτοποιηθεί. Όλοι τον γνωρίζουν σ’ αυτά τα μέρη κι η επιρροή και η γενναιοδωρία του εξαπλώθηκαν παντού».

«Η ιερή φωτογραφία του πατέρα του Μαρινάκη»

«Πάνω από το γραφείο του υπήρχε ένας τεράστιος, παλαιού τύπου χάρτης του κόσμου. Έτσι αρέσκεται στον Μαρινάκη να σχεδιάζει το πού βρίσκεται ο τεράστιος στόλος του ανά πάσα στιγμή, μου εξήγησε αργότερα. Για μένα, φαινόταν ένας εφιάλτης επιμελητείας. Αλλά μου είπε ότι το βρίσκει θεραπευτικό και ηρεμιστικό.

Στον πλαϊνό τοίχο υπήρχε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως “ιερό”, η φωτογραφία του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη – που ήταν ο μέντοράς του και η έμπνευσή του. Ένας μεγιστάνας της ναυτιλίας από την Κρήτη, ο Μαρινάκης ο πρώτος είχε αγοράσει επίσης ένα μερίδιο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και συχνά έπαιρνε μαζί του τον νεαρό Ευάγγελο για να δει τους παίκτες ή να περάσει χρόνο στο σύλλογο, πρώτα στη δεκαετία του 1970.

Έτσι, ο γιος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα, ενώ παράλληλα επεκτείνει μαζικά τόσο την οικογενειακή επιχείρηση όσο και την αθλητική αυτοκρατορία. Πάνω και πέρα ​​από το ποδόσφαιρο, ο Μαρινάκης επενδύει και υποστηρίζει άλλα 17 αθλήματα στον Πειραιά και όχι μόνο, όπως βόλεϊ, υδατοσφαίριση, ιστιοπλοΐα, πυγμαχία, στίβο και ταεκβοντό.

Έχει αρχίσει να αναπαράγει αυτό το μοντέλο πολλαπλών αθλημάτων και στην Αγγλία, με το πρόσφατα δημιουργημένο franchise Nottingham Forest Netball, και την απόφαση του Μαρινάκη να κάνει ολόκληρη τη γυναικεία ομάδα της Φόρεστ επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης, που παίζουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο City Ground, ακόμη κι αν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην τρίτη κατηγορία».

«Δάκρυσε όταν του ζήτησα να πει για τη στιγμή που πήγε με το τρόπαιο του Conference League στον τάφο του πατέρα του»

«Πολύ σύντομα, ο Μαρινάκης προσέφερε μια εξαιρετικά απροσδόκητη τρυφερή πλευρά, καθώς δάκρυσε όταν του ζήτησα να μου πει για τη στιγμή που πήρε το τρόπαιο του Europa Conference League στον τάφο του πατέρα του, το οποίο κέρδισε με τον Ολυμπιακό τον Μάιο, όπου έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε ένα σημαντικό τρόπαιο της UEFA. Ήταν μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της ζωής του, και ήθελε να την αφιερώσει και να τη μοιραστεί με τον πατέρα του, όπως είπε – τον άνθρωπο που τον είχε εμπνεύσει και πρώτος του εμφύσησε την αγάπη για το ποδόσφαιρο».

«’Έπεισε τον Εντού να φύγει από την Αρσεναλ, επιβεβαίωσε για Βάσκο ντα Γκάμα»

«Μίλησε ανοιχτά για τον Έντου, τον διευθυντή ποδοσφαίρου που έπεισε να φύγει από την Άρσεναλ – οι συζητήσεις συνεχίζονται, μου είπε- πριν αναλάβει ο Βραζιλιάνος θρύλος το διεθνές ποδοσφαιρικό project του Μαρινάκη.

Εξήγησε τις συχνές και ασταθείς διαφωνίες του με τις αγγλικές ποδοσφαιρικές αρχές και τη σταθερή άρνησή του να αλλάξει ή να υποχωρήσει. Η απογοήτευσή του έρχεται με το ότι πιστεύει πως υπάρχουν κακά πρότυπα διαιτησίας στην Premier League. Ο θυμός του για το VAR και πως το θεωρεί ανεξήγητο ότι, με πολλές γωνίες κάμερας και χρόνο για έλεγχο, δεν είναι τέλειοι στη λήψη αποφάσεων.

Μίλησε για την αποφασιστικότητά του να κάνει τη Φόρεστ ένα κλαμπ που θα καθιερωθεί στο “Big 6” της Premier League και τόνισε πώς θέλει να επανεπενδύσει τον Ιανουάριο για να προσπαθήσει να το κάνει αυτό, ενώ μου είπε τις φιλοδοξίες του να επεκτείνει το ποδοσφαιρικό του χαρτοφυλάκιο με την απόκτηση ενός μεγάλου συλλόγου στη Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Βάσκο ντα Γκάμα».

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) December 1, 2024