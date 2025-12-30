«Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ είναι ισχυρές», απάντησε μεταξύ άλλων ο Μάκης Γκαγκάτσης στους ισχυρισμούς του Κώστα Καραπαπά, σημειώνοντας μάλιστα πως έχει απ’ όλους παράπονα για τις διαιτησίες, κάτι που σημαίνει κατά τον ίδιο ότι ΚΕΔ και Λανουά δεν έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνεδρίασε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με θέμα τη διακοπή της εβδομαδιαίας ανάλυσης φάσεων αγώνων της Super League από την ΚΕΔ. Οι εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν στην επιτροπή (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) εξέφρασαν την άποψη να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά αποκρίθηκε ότι θα συζητήσει τους συνεργάτες του επί του θέματος.

