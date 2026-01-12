Τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν έχει βάλει στο «στόχαστρό» του ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γαλλία, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού εξτρέμ, ωστόσο οι Γάλλοι την απέρριψαν.

Η πρόταση των Πειραιωτών ήταν σε προφορικό επίπεδο και έφτανε τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας επιπλέον τρία εκατομμύρια υπό μορφή μπόνους.

Να σημειωθεί ότι για τον Νταβιτασβίλι ενδιαφέρονται επίσης Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λιλ, Μονακό και Έβερτον.

Φέτος ο Γεωργιανός σε 16 συμμετοχές στη Ligue 2 έχει πετύχει 8 γκολ και έχει δώσει 1 ασίστ.