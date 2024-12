Στο «Θ. Βαρδινογιάννης» δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΟΦΗ, για την 13η αγωνιστική της Super League, που είναι η τελευταία του πρώτου γύρου.

Λίγες ημέρες, μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Στεάουα στο Βουκουρέστι, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους Κρητικούς, με στόχο φυσικά το «διπλό», που θα τους εξασφαλίσει τη μοναξιά της κορυφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σίγουρα οι «μελανόλευκοι» δεν έχουν βρει τη σταθερότητα που θα ήθελαν στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ωστόσο είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, η οποία φυσικά διαθέτει μία καυτή έδρα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο με αρκετές εκπλήξεις στην ενδεκάδα

Φανέλα βασικού πήρε για πρώτη φορά ο Γουίλιαν, ενώ στο αρχικό σχήμα είναι ο Στάμεντιτς, αλλά και ο Μπιανκόν, όπως και ο Τσικίνιο που είχε αποχωρήσει με τραυματισμό από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αναλυτικά, ο Τζολάκης είναι στο τέρμα, ο Πιρόλα θα έχει στο πλευρό του τον Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας, ενώ οι Κοστίνια και Ορτέγκα είναι τα δύο μπακ. Στα χαφ πήραν θέση οι Έσε και Στάμενιτς, με τον Τσικίνιο να κινείται δεξιά, τον Γουίλιαν αριστερά, ενώ ο Κωστούλας βρίσκεται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Με αλλαγές όμως στο αρχικό του σχήμα παρατάχθηκε και ο ΟΦΗ, με τον Ράσταβατς να επιλέγει να φρεσκάρει την ενδεκάδα της ομάδας του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Λαμία.

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ναούμοφ – Μαρινάκης, Χριστόπουλος, Μπρεσάν, Αμπάντα – Αποστολάκης, Καραχάλιος – Σενγκέλια, Φούντας, Νους – Γιουνγκ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Στάμενιτς – Τσικίνιο, Κωστούλας, Γουίλιαν – Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Τσακαλίδης Βοηθοί: Κολλιάκος, Πετρόπουλος Τέταρτος: Κόκκινος VAR: Βεργέτης, Κατοίκος

Η ενδεκάδα της ομάδας μας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ____ Starting 11 for the match against Olympiacos FC pic.twitter.com/LOxqDQXbXB

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OFIOLY #slgr pic.twitter.com/mOicYaEDdE

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2024