Νέα αρχηγική πεντάδα στον Ολυμπιακό με το περιβραχιόνιο να δίνεται στον Φορτούνη

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Οι αλλαγές στο ρόστερ έφεραν ανακατατάξεις και στην αρχηγική ιεραρχία. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Πειραιά τον επαναφέρει στους αρχηγούς, ενώ από την ομάδα αποχώρησαν ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Ροντινέι, οι οποίοι φορούσαν πέρυσι το περιβραχιόνιο.

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