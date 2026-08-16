Πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν πως από τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα προέκυπτε διαζύγιο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βάσκο προπονητή. Ο απρόσμενος αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν υποβίβασε τους Πειραιώτες από το Champions League στο Europa League. Τα οικονομικά δεδομένα ανάμεσα στις δύο διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA έχουν τεράστιες αποκλίσεις.

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