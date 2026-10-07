Αίσθηση προκάλεσε η αιφνίδια συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για το Νέο Καραϊσκάκη. Η αντιπαλότητα των δύο ανδρών τους τελευταίους μήνες είναι γνωστή, όμως… εκλογές έρχονται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε για να εκδικηθεί τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας του Πειραιά να έχει απέναντί του τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Δεν είναι τυχαίο πως για το Νέο Καραϊσκάκη ο Πρωθυπουργός δεν άφησε τους αρμόδιους υπουργούς να κάνουν τη συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τη σχετική νομοθετική ρύθμιση από την Βουλή για να βγει η οικοδομική άδεια. Πήγε ο ίδιος στη συνάντηση προκειμένου να πάρει προσωπικούς πόντους σε μια εποχή που… κάθε ψήφος μετράει.

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