Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το «Africafoot», είναι μία από τις ομάδες που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον διεθνή μέσο, Ελίες Σκίρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρίξει το βάρος στη μεσαία γραμμή και παρά την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, συνεχίζουν να σκανάρουν την αγορά για χαφ που θα τους ανεβάσει επίπεδο. Στο μεταγραφικό κάδρο της ομάδας του Πειραιά φέρεται να έχει προστεθεί ένα επιπλέον όνομα από το πάνω ράφι.

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