Ο Ολυμπιακός θα παλέψει με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο playoffs του Champions League για ένα εισιτήριο για τους «16» και το «Football Meets Data» παρουσιάζει τους Γερμανούς ως το απόλυτο φαβορί για πρόκριση.

Οι δύο ομάδες βέβαια συναντήθηκαν και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση λίγο καιρό πριν για την 7η αγωνιστική της League Phase, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί κατά κράτος των Γερμανών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με σκορ 2-0.

Το «Football Meets Data» τώρα όμως, λέει Λεβερκούζεν… βάσει πιθανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο ματς, την Τετάρτη (18/2, 22:00) στο «Καραϊσκάκης», τα ποσοστά δείχνουν πολύ ισορροπημένα. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνει 36% πιθανότητες νίκης, η ισοπαλία βρίσκεται στο 26%, ενώ το διπλό των Γερμανών συγκεντρώνει 38%.

