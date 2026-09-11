Δεν πρόλαβε καλά-καλά να κλείσει η πόρτα πίσω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ιστορίες από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Αυτή τη φορά δεν μίλησε κάποιος ανώνυμα. Μίλησε ένας ποδοσφαιριστής που γνώρισε τον Bάσκο τεχνικό από μέσα…Ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media, περιέγραψε μία από τις πιο ιδιαίτερες μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, χωρίς βέβαια να τον κατονομάσει, αλλά αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για το ποιον φωτογραφίζει.

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