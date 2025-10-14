Τον πρώτο τους φιλικό αγώνα μετά τη διακοπή του καλοκαιριού έπαιξαν οι βετεράνοι του Ολυμπιακού τη Δευτέρα στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας «Γρ. Λαμπράκης», απέναντι στους βετεράνους της Καλλιθέας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τον 703ο τους φιλικό στην ιστορία του Συνδέσμου και νίκησαν με 5-2, σε παιχνίδι που διεξήχθη στη μνήμη του άλλοτε Προέδρου της Καλλιθέας, Νίκου Σαλευρή.

Οι διοργανωτές του φιλικού αγώνα, Δήμος Καλλιθέας και ΓΣ Καλλιθέας, τίμησαν τους βετεράνους του Ολυμπιακού για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δια χειρός του Δημάρχου Κώστα Ασκούνη και του Αντιδημάρχου Γιώργου Μαργωμένου.

Την πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής, ενώ και οι βετεράνοι της Καλλιθέας τίμησαν τους Πειραιώτες δίνοντας πλακέτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού Νίκο Βαμβακούλα. Για τους «ερυθρόλευκους» απηύθηνε χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Αντώνης Γλύκας.