Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Λεβερκούζεν για την δεύτερη αναμέτρηση των play-offs του Champions Leagμe με όλα του τα όπλα!

Το βράδυ της Τρίτης 24/2 οι «ερυθρόλευκοι» στην Γερμανία θα διεκδικήσουν όποια ελπίδα τους έχει απομείνει για στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία στην πρώτη αναμέτρηση είχε επικρατήσει με 0-2 στο Φάληρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να χαμογελάει καθώς το μπλοκάκι των απουσιών του είναι άδειο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr