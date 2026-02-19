Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στους Γερμανούς στο πρώτο παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης του Champions League στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έμειναν «άσφαιροι» για τρίτο σερί παιχνίδι κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 16 χρόνια.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κόντρα στις «ασπιρίνες» ωστόσο «πληγώθηκε» από τα ατομικά λάθη, ηττήθηκε με 2-0 και τα περιθώρια για πρόκριση στους 16 στένεψαν σημαντικά.

Πέραν της ήττας τους οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν και πάλι να «παραβιάσουν» την αντίπαλη εστία, σε τρίτο σερί αγώνα.

