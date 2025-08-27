Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τον Αγιασμό εν όψει της νέας σεζόν στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Εκεί βρέθηκαν οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Κοβάτσεβιτς και συζήτησαν τα μεταγραφικά θέματα, μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση των Αντίνο και Μάντσα.

Το όνομα του Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό, με την Σπόρτινγκ όμως να φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα ταξιδέψει στο Μονακό για να παρακολουθήσει την κλήρωση του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League.