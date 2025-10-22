Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε… κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αναφορικά με τα προβλήματα τραυματισμών που αποκόμισαν οι Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς και Φρανσίσκο Ορτέγκα στο χθεσινό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνώρισε βαριά ήττα με 6-1 σκορ, έχοντας πάντως δικαιολογημένα παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Άπαντες στους «ερυθρόλευκους» περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα τα εξετάσεων, στις οποίες θα υποβληθούν οι τρεις παίκτες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι διαθέσιμοι στο προσεχές ντέρμπι με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (26/10, 21:00, Cosmote Sport 1) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Τσικίνιο ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης στο «Μονζουΐκ», με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό.

Όπως είναι φυσικό είναι αμφίβολη η συμμετοχή του απέναντι στην «Ένωση», ενώ το ίδιο ισχύει και για τους Ζέλσον Μάρτινς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, που αποχώρησαν επίσης με ενοχλήσεις από το ματς με τους «μπλαουγκράνα».

Η κατάσταση των τριών ποδοσφαιριστών θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, μετά τις εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν.